Finale Conference: oltre 11mila biglietti venduti in prelazione per l'Olimpico

Chi non potrà seguire la Roma a Tirana nella finale di Conference League in programma mercoledì 25, potrà comunque radunarsi allo Stadio Olimpico dove il club giallorosso ha organizzato una serata in cui si potrà assistere alla sfida col Feyenoord dai maxischermi che saranno predisposti sul campo oltre ai canonici sistemati sulle curve. La prelazione riservata agli abbonati per un posto all'Olimpico ha prodotto una vendita di oltre 11mila biglietti. Adesso scatterà la vendita libera.