Kovacs in finale: arbitrò il 4-0 della Roma allo Zorya nella fase a gironi. Esordio con il Feyenoord

Toccherà ad Istvan Kovacs dirigere la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio all'Arena Kombëtare di Tirana. Per il 37enne, internazionale dal 2010, sarà la prima occasione di arbitrare una finale di una competizione Uefa.

Con i giallorossi, però, non sarà il primo incrocio. Si contano due precedenti con la Roma ed entrambi sorridono ai giallorossi: il primo risale alla scorsa stagione, con Paulo Fonseca in panchina, in occasione di Braga-Roma di Europa League (0-2 con i gol di Dzeko e Borja Mayoral). Kovacs ha diretto i giallorossi anche in questa stagione contro lo Zorya all'Olimpico, gara della fase a gironi di Conference League in scena lo scorso novembre e terminata con il 4-0 della squadra di Mourinho (doppietta di Abraham e reti di Carles Perez e Zaniolo). Con il Feyernoord, invece, sarà l'esordio per il fischietto romeno.

