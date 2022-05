Feyenoord, squadra in Portogallo: arrivo a Faro, poi in pullman verso Lagos (FOTO)

Mentre la Roma si allena in vista dell'ultimo appuntamento del campionato contro il Torino, in programma venerdì sera, il Feyenoord prepara la finale di Conference League, in scena a Tirana il 25 maggio contro i giallorossi, in ritiro in Portogallo. Oggi la squadra di Arne Slot ha viaggiato da Rotterdam a Faro in aereo e si sposterà in pullman verso Lagos, dove resterà fino a sabato.