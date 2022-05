Feyenoord, Slot: "Finale contro la Roma? Ancora non sento la tensione"

Oltre a Toornstra e Linssen, anche il tecnico del Feyenoord, Slot, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. L'allenatore si è soffermato sulle condizioni di Sinisterra, Sandler e Nelson, ma ha anche espresso il suo pensiero sulla finale di Conference League contro la Roma. Le sue dichiarazioni: "Non è stata la nostra migliore partita della stagione, ma abbiamo mantenuto la porta inviolata e non abbiamo concesso molte occasioni. L'obiettivo era preservare i titolari. Hendriks ha giocato in modo eccellente ed anche Sandler e Hall sono entrati bene. Quindi ho visto anche molte cose belle. L'importante è vincere. Sandler ha chiesto il cambio per precauzione. Si allena con noi da un po' di tempo, ma non è ancora in grado di caricare al massimo e pensava che restare in campo gli potesse creare qualche problema. Sinisterra ha avuto dei problemini, mentre Nelson non è abituato a giocare tre partite a settimana, era arrivato al limite. Con il Twente scenderanno in campo quelli più in forma".

Sulla finale contro la Roma: "Non sento ancora la tensione. Da questo punto di vista, è bello che stiamo ancora giocando le partite per togliere quella tensione e quella pressione".

(matchcenter.feyenoord.nl)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE