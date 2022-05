Feyenoord, Toornstra: "Vogliamo arrivare alla finale contro la Roma con un feeling positivo e lo faremo vincendo le ultime due partite"

Al termine della vittoria per 0-1 contro il Go Ahead Eagles, Jens Toornstra, centrocampista del Feyenoord, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Gli olandesi hanno trionfato nonostante un ampio turnover effettuato dal tecnico Slot, che ha risparmiato quasi tutti i suoi big in vista della finale di Conference League contro la Roma. Queste le parole del capitano del Feyenoord: "Ci sono stati molti cambiamenti e per questo abbiamo perso un po' di automatismi nel gioco".

Sulla partita contro la Roma: "Vogliamo andare in finale con un feeling positivo e lo faremo vincendo le ultime due partite".

(matchcenter.feyenoord.nl)

