Conferenza stampa: a breve le parole di Mourinho, Pellegrini e Mancini

Dopo la rifinitura a Trigoria, la Roma è volata a Tirana dove domani andrà in scena la finale di Conference League contro il Feyenoord. All'Arena Kombëtare, dopo il giro di ricognizione in campo, José Mourinho presenta la sfida contro gli olandesi in conferenza stampa, prevista per le 17.45. Al suo fianco ci saranno il capitano Lorenzo Pellegrini e il difensore Gianluca Mancini. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'evento.