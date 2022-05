FOTO e VIDEO - Conference League: sopralluogo della Roma all'Arena Kombëtare

DA TIRANA MATTEO DE ROSE - Sale l'attesa per la finale di Conference League: la prima edizione della nuova competizione europea vedrà sfidare Roma e Feyenoord domani sera a Tirana. Lo stadio che ospiterà la finale è l'Arena Kombëtare, di cui LAROMA24.IT mostra l'interno in attesa della conferenza stampa di Mourinho, Pellegrini e Mancini prevista per le 17.45.

Alle 17.20 la squadra guidata dallo Special One è scesa in campo per effettuare un sopralluogo.