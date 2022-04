VIDEO - Mourinho: "Panchina agitata? Una bugia che si ripete sarà sempre tale..."

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo, ritorno dei quarti di finale di Conference League, José Mourinho ha affrontato anche il tema della panchina sia in funzione di scelte e soluzioni sia a livello comportamentale: "La panchina come soluzione è molto molto importante, in questo momento penso il contrario di quello che pensavo nei momenti di difficoltà. Nei momenti di difficoltà c'erano poche soluzioni, in questo momento ci sono 4-5-6 giocatori che hanno giocato tante volte da titolari, con qualità diversa dagli altri. Con la Salernitana senza quella panchina sarebbe stato impossibile vincere, avevamo bisogno di freschezza e altre soluzioni tattiche, abbiamo cambiato finché abbiamo trovato una soluzione per il pareggio e per cambiare la partita. È molto importante. Magari domani ci sono 6 cambi da fare, se arriviamo in quella situazione significa che solo 4 giocatori giocheranno 120' e questo è importante. Anche ieri in Real Madrid-Chelsea, partita fantastica, le panchine sono stati importanti per le decisioni della partita".

"Sull'altra domanda vado a uno dei principi più vecchi della propaganda: su una bugia che si ripete e si ripete ogni tanto la gente pensa che sia la verità. Ma sarà sempre una bugia", ha aggiunto.