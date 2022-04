VIDEO - Mourinho: "La passione dei tifosi è pura. Per me è una responsabilità"

Argomento passione dei tifosi: José Mourinho, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodø/Glimt, ha parlato in conferenza stampa anche del tifo romanista allo stadio e non solo. "Mi fa effetto anche quando c'era il 50% di capienza fare il percorso tra Trigoria e l'Olimpico e vedere la gente per strada, vedere la gente dalle finestre in casa. Mi fa sempre effetto la passione della gente per il club che alleno, per questo diventano miei club: non sono nato a Madrid, a Roma o a Milano, non sono nato interista o romanista. Questo ti fa diventare più o totalmente coinvolto con la gente. Con la possibilità di giocare con il 100% della capienza, non stiamo giocando per vincere lo scudetto in campionato, la gente viene per passione. È più facile essere appassionato quando la tua squadra vince o gioca per vincere dei titoli, questa invece è pure passione. Purtroppo non gioco, non sono lì dentro".

"Per me è una responsabilità e i giocatori devono sentirla. È passione pura, noi in campo dobbiamo rispondere a questa passione pura", ha aggiunto.