VIDEO - Mourinho: «Il lavoro conta ma oltre un certo limite servono i soldi»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Conference League, nella quale i giallorossi affronteranno il Leicester. Il tecnico portoghese ha risposto alle varie domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del King Power Stadium, soffermandosi sullo sviluppo e sulla crescita dei suoi ragazzi, facendo riferimento anche alle differenze economiche tra Serie A e Premier League. Queste le sue dichiarazioni: "C’è tanto lavoro da fare nel calcio ma conta molto anche il potenziale economico. Con il lavoro si arriva a un determinato limite. Magari le società saranno organizzate e i giocatori saranno bravi, ma c’è un limite che solo i soldi riescono a spostare. La differenza tra la quinta e la sesta della Serie A con la decima della Premier League, ma anche con l'undicesima, la dodicesima o chi retrocede in Championship, esiste anche in maniera obiettiva e chiara. Ma siamo una buona squadra e miglioriamo, abbiamo perso 2-0 e 3-1 con l’Inter, però nella partita di sabato c’è stata una differenza tremenda nell’approccio. Oggi, al di là di come finiremo il campionato e la stagione, siamo una squadra con un percorso che piace, uno di quelli che a noi allenatori fa piacere".