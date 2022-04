VIDEO - Mourinho: "All'andata episodio brutto fuori dal contesto. Siamo più bravi del Bodo"

Alla vigilia di Roma-Bodo, ritorno dei quarti di finale di Conference League, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa anche della tensione creata nel post gara all'andata: "Non ho visto nessun giocatore con la tensione in nessuna delle tre partite che abbiamo giocato. La prima partita è una sconfitta storica per noi come club e come professionisti, abbiamo avuto un comportamento esemplare, avendo dignità e fair play che definirei non normale: di solito una persona reagisce in modo negativo, ma noi abbiamo reagito con onore in quell'umiliazione per il risultato. Poi nelle due altre partite non c'è stato mai un problema o una difficoltà per l'arbitro. Quello che è successo giovedì scorso è una situazione fuori dal contesto: la partita è stata normale, così come la fine, 45' dopo la partita è stato tutto normale. Poi c'è stato un episodio brutto ma completamente isolato dal contesto".

"Domani vogliamo giocare, anche loro, noi vogliamo andare in semifinale e sicuramente anche noi - ha aggiunto -. Mi aspetto una grande partita con un vantaggio per noi: il nostro stadio con la nostra gente, che può avere un ruolo nella motivazione della squadra. Vogliamo giocare a pallone come abbiamo fatto, anche in quella persa per 6-1 con un comportamento esemplare. Mi aspetto sono una partita di calcio: che vinca il migliore e il più bravo e sono convinto che i più bravi siamo noi".