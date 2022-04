VIDEO - Mkhitaryan: "Ho l'ambizione di vincere. C'è tempo per parlare del contratto"

Oltre a Mourinho, anche Mkhitaryan è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Conference League contro il Bodo (si parte dal 2-1 per i norvegesi nella gara d'andata dei quarti di finale). L'armeno ha anche parlato della sua situazione contrattuale, essendo in scadenza con la Roma: "È vero che ovunque io sia andato ho voluto vincere un trofeo e lasciare il mio nome, è una mia ambizione: non gioco solo per divertirmi, per me giocare è vincere qualcosa perché alla fine della carriera calcistica è quello che rimane. Non voglio parlare del contratto, c'è tempo per discutere e vedere cosa succederà. Adesso i miei pensieri sono rivolti alle partite da giocare".