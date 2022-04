VIDEO - L'estasi dell'Olimpico: bandiere al vento e cori incessanti alla fine di Roma-Bodo

Un Olimpico come pochissimi ce ne sono stati negli ultimi anni: contro il Bodo/Glimt, oltre a quella della Roma, arriva anche una grandissima vittoria dei tifosi giallorossi. Alla fine del match contro i norvegesi, che permette alla squadra di Mourinho di strappare il pass per la semifinale contro il Leicester, lo stadio intero si è esibito intonando uno dei cori più in voga in questo periodo. Le note de 'I brividi mi vengono' riecheggiano nel cielo di Roma, con migliaia di bandiere al vento.