VIDEO - Bodø/Glimt-Roma: lo scontro Nuno Santos-Knutsen nel tunnel

Domani è in programma in un Olimpico sold out il ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Roma e Bodø/Glimt, con i giallorossi chiamati a ribaltare il risultato dell'andata (2-1 per i norvegesi), e si continua a discutere di quanto accaduto nel post partita tra il tecnico del Bodo Knutsen e il preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos. Entrambi sono stati sospesi, dunque Knutsen domani sera non guiderà la sua squadra dalla panchina.

Oggi il quotidiano britannico ha pubblicato il video dello scontro tra i due nel tunnel:

