L'Uefa dice no. Respinto il ricorso del Bodo Glimt per la sospensione del tecnico Knutsen che quindi non potrà sedere in panchina domani sera allo stadio Olimpico. L'allenatore norvegese era stato fermato dall'Uefa dopo la gara d'andata per il caldo post partita che l'ha visto protagonista col preparatore dei portiere della Roma, Nuno Santos.

