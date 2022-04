Roma-Leicester, il club giallorosso ai tifosi: "Non acquistate biglietti su canali non ufficiali"

Dopo che ieri sono comparsi biglietti in vendita online a prezzi decisamente maggiorati, anche 500 euro per appagare la delusione di non esser riusciti a guadagnarsi un posto per Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League che vedrà l'Olimpico stracolmo. Oggi, dopo aver comunicato il "sold out", la Roma su Twitter ha precisato: "Il Club consiglia fortemente ai propri tifosi di evitare l’acquisto di biglietti su canali non ufficiali e non autorizzati".

Il Club consiglia fortemente ai propri tifosi di evitare l’acquisto di biglietti su canali non ufficiali e non autorizzati.#ASRoma pic.twitter.com/w0tn9iUTFX — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2022