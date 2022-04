Roma-Leicester, tentativi di secondary ticketing: su Ebay biglietti in vendita a 500 euro (FOTO)

Tentativi di secondary ticketing in vista del match di Conference League tra Roma e Leicester. Nella giornata di oggi sono andati a ruba i biglietti per la partita del 5 maggio, gara valevole per la semifinale di ritorno, e nelle prossime ore sarà annunciato il sold out, ma qualcuno ha approfittato della situazione e ha acquistato dei biglietti per metterli in vendita su ebay a prezzi maggiorati. Il prezzo di partenza per il tagliando è fissato a 100 euro, mentre quello per acquistarlo immediatamente a 500 euro.