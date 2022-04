FOTO - Tifosi del Bodo/Glimt con la maschera del tecnico Knutsen

Non sarà presente in panchina, visto lo stop confermato ieri dall'Uefa, ma gli oltre 1500 tifosi norvegesi che si assieperanno nel settore ospiti avranno le sembianze del tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen. Come già era stato appreso, sono state stampate quasi 2mila maschere col volto dell'allenatore norvegese che i tifosi del Bodo indosseranno allo stadio Olimpico. E sui social circolano già foto dell'arrivo dei tifosi in aereo indossando la maschera del loro tecnico.