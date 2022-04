FOTO - Leicester: rifinitura pre Roma

Giornata di vigilia europea per Roma e Leicester che domani si sfideranno, alle 21.00 al King Power Stadium, nell'andata della semifinale di Conference League. Come i giallorossi, anche le Foxes hanno svolto la seduta di rifinitura: Brendan Rodgers, che ha già parlato alla stampa mentre Mourinho interverrà in conferenza nel pomeriggio dopo l'arrivo in Inghilterra, ha recuperato Jamie Vardy, già sceso in campo nel match di Premier League contro l'Aston Villa. Alcuni scatti dell'allenamento: