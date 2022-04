Conferenza stampa, Rodgers: "Ammiro Mourinho, Abraham una minaccia. Vardy per 90'? Non ne sono sicuro..." - "Pereira: "Roma aggressiva e con buoni giocatori"

Alla vigilia di Leicester-Roma, semifinale d'andata di Conference League in programma domani sera al King Power Stadium, il terzino Ricardo Pereira è intervenuto in conferenza stampa. "Non abbiamo ottenuto il miglior risultato nella gara d'andata con il PSV. Domani vogliamo iniziare bene contro la Roma. Sarà la prima semifinale europea del club, abbiamo la possibilità di arrivare in finale e vincere una competizione europea - le sue dichiarazioni -. Sarà una grande gara contro la Roma e ne siamo consapevoli. Sappiamo che la Roma ha buoni giocatori, è una squadra aggressiva. Dobbiamo fare del nostro meglio per passare. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e sono sicuro che ci sarà una bella atmosfera".

"Siamo tutti davvero emozionati per questa sfida. È una competizione nuova - ha aggiunto -. Siamo vicini alla fine e faremo del nostro meglio per andare in finale. Dovremo fare bene per passare".

Dopo Pereira il tecnico delle Foxes Brendan Rodgers ha preso la parola in conferenza: "Per arrivare in finale dovremo lavorare molto duramente. La Roma ha un grande allenatore e giocatori fantastici, quindi dovremo dare il massimo".

Abraham?

"Ha fatto molto bene. Se guardate i suoi numeri ha fatto molto bene. Sembra che sia stata un'ottima decisione. È uno dei tanti giovani talenti inglesi che sono in Europa. La cultura è diversa ma si è presentato molto bene. È una minaccia e conosce il gioco inglese".

Gli infortuni?

"Per fortuna la lista degli infortuni è diminuita. Bouba Soumare tornerà con la squadra, fuori solo Wilf e Ryan. Fuori anche Eldin, il nostro terzo portiere".

Avete bisogno di ottenere un buon risultato all'andata?

"È preferibile. Vuoi avere un vantaggio se possibile, ma non è decisivo come abbiamo mostrato nei quarti. Vogliamo fare una buona prestazione e ottenere un risultato lì. Vogliamo giocare e dovrebbe esserci un'atmosfera incredibile, il pubblico può davvero aiutarci".

Il tifo?

"È importante, i tifosi possono farti superare il limite. Dipende da noi, dobbiamo mettere in campo intensità e poi i tifosi lo sentiranno. Questo ci consentirà di iniziare bene".

Mourinho?

"Si è parlato molto di José negli anni, ma è un allenatore speciale e uno dei migliori della nostra generazione. Quando penso agli allenatori con i quali ho lavorato, ho cercato di imparare il più possibile da tutti. Nel 2004 José era il ragazzo che tutti volevano essere. È arrivato da campione europeo, ha dato ai giovani allenatori la speranza di avere carisma. Aveva l'X factor, era semplicemente brillante in tanti aspetti. La sua gestione dei giocatori, i dettagli, la sue tattiche. Ho solo ammirazione per lui. Ci siamo allontanati quando sono diventato allenatore. È uno dei più grandi allenatori, non ha nulla da dimostrare a nessuno. È un vincente".

Vardy?

"Sarà convocato. È importante aggredirli alti, che ci sia Jamie o qualcun altro.

È una spinta in più avere Vardy?

"È chiaramente un top player, è un grande vantaggio per noi".

La mia prima semifinale europea?

"Sono stato fortunato ad aver giocato grandi partite, è un'altra per me, ma la cosa più importante è che lo è per il club e i giocatori. Vedete il livello delle quattro semifinaliste. Non vedo l'ora".

L'importanza di Tielemans?

"È una grande esperienza per tutti i giocatori ed aiuta i ragazzi che l'hanno già vissuta. Per Dewsbury-Hall e altri ragazzi è un'occasione per crescere. Abbiamo bisogno di quel mix".

Vardy può giocare 90 minuti?

"Non ne sono sicuro".

È più importante per voi rispetto alle altre tre squadre come unica possibilità di qualificarsi in Europa?

"Ci dà l'opportunità di arrivare nel calcio europeo. Ci piacerebbe arrivare in finale. Se non accadrà, avremo dato tutto. Non si possono paragonare gli altri campionati alla Premier League".

I giochi mentali di Mourinho?

"Sono per i media, non per gli allenatori. Saremo concentrati sulla partita".

L'importanza di Evans e Schmeichel?

"Evans si stava solo riposando, è disponibile. Vogliamo difendere bene come squadra e ne sono stato felice nelle ultime settimane. Kasper e Jonny giocano un ruolo chiave, ma l'intera squadra deve difendere bene".