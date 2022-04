Fiumicino: Roma in partenza per Leicester (FOTO e VIDEO)

Dopo la rifinitura svolta al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in mattinata, la Roma è pronta a volare in Inghilterra: la squadra guidata da Mourinho domani sera è attesa al King Power Stadium per il primo round della semifinale di Conference League contro il Leicester. Tutti a disposizione dello Special One, che nel tardo pomeriggio parlerà in conferenza stampa.

La Roma è partita dall'aeroporto di Fiumicino intorno alle 16.20 con un volo charter diretto alla volta dello scalo di East Midlands. Dopo essere arrivati in pullman al Terminal 5 dello scalo romano, Mourinho ed Abraham si sono intrattenuti brevemente con alcuni tifosi presenti per scattare qualche foto.