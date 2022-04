Trigoria: lunga seduta video prima della rifinitura. Tutti a disposizione (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA LR24 - La Roma domani sarà in Inghilterra per sfidare il Leicester nella gara d'andata della semifinale di Conference League. Alla vigilia, come di consueto, rifinitura a Trigoria con i primi 15 minuti che saranno visibili alla stampa.

11.50 - Mentre la squadra svolge un'attivazione articolare, i portieri sono al lavoro col preparatore. Tutti a disposizione per Mourinho, regolarmente al lavoro anche Cristante.

11.42 - Cominciano a fare il loro ingresso in campo i giocatori e lo staff tecnico.

La squadra entra in campo per la rifinitura prima della partenza per Leicester ?#ASRoma#LeicesterRoma pic.twitter.com/CKFHLBKvPz — laroma24.it (@LAROMA24) April 27, 2022

11.20 - La squadra è ancora in sala video per una riunione tecnica prima di scendere in campo.

11.10 - Giornata splendida su Roma e campo d'allenamento pronto ad accogliere l'ingresso dei giallorossi.