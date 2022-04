Bodø/Glimt, Sampsted: "Atmosfera fantastica all'Olimpico, sarà difficile. Precedenti? Può essere un vantaggio per noi"

Il Bodø/Glimt è già a Roma per preparare a Formello la sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro i giallorossi, in programma giovedì sera all'Olimpico. Al sito ufficiale del club norvegese ha parlato il terzino Alfons Sampsted: "Sto bene. Mi sento come se avessimo giocato domenica e avessimo viaggiato. Ma non sono più stanco del solito dopo una partita. Abbiamo trovato una ricetta contro la Roma, che è abbastanza efficace. Quindi dobbiamo solo continuare a lavorare sui dettagli. Sarà divertente sfidarli di nuovo fuori casa. Abbiamo tutti i presupposti per fare una buona prestazione ancora una volta".

"L'atmosfera è fantastica lì - ha aggiunto parlando dell'Olimpico, che sarà sold out - Quando i tifosi cantano l'inno della Roma prima della partita è incredibile. Ora ho sentito che ci sarà ancora più pubblico rispetto all'ultima volta, quindi l'atmosfera sarà sicuramente migliore. Ci aspettiamo una partita difficile contro un buon avversario".

Inoltre, Sampsted ha commentato questo storico appuntamento per il Bodo: "È molto divertente, ma per me è abbastanza normale. Mi alzo, faccio colazione e mi alleno. Non penso molto al quadro generale. Ma mio fratello ha detto che non ti accorgi di vivere giorni storici fino al momento successivo. Probabilmente è dove siamo in questo momento. Stiamo solo pensando a cosa succederà oggi".

Infine, conclude parlando della Roma e dei precedenti: "Può essere un vantaggio per noi. Se sono concentrati sui risultati, possiamo trarne vantaggio. Dobbiamo giocare sui nostri punti di forza e sulle nostre buone dinamiche. Allora possiamo resistere contro una buona squadra come la Roma".

(glimt.no)

