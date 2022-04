Roma-Bodo Glimt: l'arrivo della squadra norvegese a Formello (VIDEO)

Il Bodo Glimt è arrivato a Roma con tre giorni di anticipo rispetto alla sfida contro i giallorossi in programma giovedì sera. Il club norvegese, in questi giorni, si allenerà a Formello, ospite della Lazio, per abituarsi a giocare sul prato verde. E come dimostra l'account twitter di Tuttomercatoweb, la squadra di Knutsen è arrivata nel centro tecnico biancoceleste in mattinata.





#BodoGlimtRoma - I norvegesi ospiti della #Lazio: si alleneranno a Formello in vista della sfida ai giallorossi

? @RicCaponetti pic.twitter.com/GqjIVHNghu — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 12, 2022