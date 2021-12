Fiumicino: Roma in partenza per Sofia (FOTO)

Roma in partenza per la Bulgaria. La squadra giallorossa, guidata da José Mourinho, è arrivata intorno alle 16.00 all'aeroporto di Fiumicino da dove partirà per raggiungere Sofia: domani è attesa allo Stadio Vasil Levski dal CSKA Sofia nell'ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Una volta arrivati, spazio anche alla conferenza stampa di Mourinho e Cristante alla vigilia del match.