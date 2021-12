MOURINHO: "Col CSKA Sofia con serietà. Riposano Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling" (VIDEO)

Alla vigilia di CSKA Sofia-Roma, ultima giornata della fase a giorni di Conference League, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva. Le sue dichiarazioni: "Oggi ho parlato con i giocatori e ho fatto un esempio: ero al Manchester United in Champions League, noi e la Juve erano qualificati per gli ottavi di finale e per finire primi la Juve non doveva vincere con lo Young Boys e noi dovevamo farlo con il Valencia. Non ci abbiamo creduto: abbiamo perso noi e ha perso la Juve. La sensazione è che ti senti un idiota. Domani dobbiamo andare lì e vincere, poi se il Bodø/Glimt vince siamo secondi, andiamo ai playoff a febbraio. Quello che non può succedere è che il Bodo non vinca e anche noi non vinciamo. Dobbiamo andare seri. Conosciamo le difficoltà che abbiamo con tanti infortuni e sappiamo che ogni giocatore che perdiamo in questo momento è un disastro. Ci sarà un metro di neve, sarà difficile. Dobbiamo per forza far risposare qualcuno: Rui Patricio, Mkhitaryan, Smalling non viaggiano con noi. Andiamo con il miglior gruppo possibile per cercare di vincere questa partita".

C'è un feeling incredibile col pubblico, continua ad esserci il tutto esaurito all'Olimpico per le prossime partite. Cosa si sente di dire ai tifosi?

"Quello che vogliamo dare ai tifosi è diverso dai risultati che abbiamo. Ma una cosa è ovvia: i tifosi sono veri romanisti, a loro non interessa vincere o non. È più facile tifare una squadra se vince sempre, è più difficile dimostrare che è la squadra del tuo cuore quando i risultati non sono i migliori. Dall'inizio sapevamo ciò che ci aspettava, ovviamente non ci aspettavamo tanti problemi insieme. Al di là di una rosa che si inizia a costruire, ci aspettavamo le difficoltà ma Covid, infortuni e squalifiche tutte insieme è troppo e lo è soprattutto quando affronti l'Inter. I nerazzurri sono più forti di noi e in quella situazione erano molto più forti di noi. Per questo siamo sempre uniti e tranquilli, vogliamo vincere questa partita ma dobbiamo anche avere un po' di paura di tutte queste cose negative che succedono. Quindi devono per forza rimanere a casa Rui Patricio che gioca sempre, Smalling che viene da un infortunio importante e ha giocato tre partite di fila e Mkhitaryan che non è giovanissimo e ha giocato in un ruolo che esige tanto".

Ad oggi è più difficile provare a vincere la Conference League o arrivare quarti in campionato?

"Se prendiamo le cose in modo separato e diciamo adesso inizia la Conference e per i prossimi tre mesi si gioca, dico che abbiamo la squadra per competere anche con le squadre più forti come Tottenham e Rennes, ma anche con le squadre che arrivano dall'Europa League che sono ovviamente più forti. Il problema è che dobbiamo giocare da gennaio a fine maggio tre competizioni ed è difficile dire come arriveremo ad una determinata partita. È la differenza tra squadra e rosa. Guardando Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Napoli sono squadre di grande potere e guardando in Conference non ci sono più squadre piccole di paesi piccoli. Non esiste più nel mondo del calcio, tutte hanno potenziale. Ci saranno squadre importanti che arrivano anche dall'Europa League: ad esempio domani una tra Napoli e Leicester, e mi auguro per il bene del calcio italiano che sia il club inglese, scenderà in Conference. Con la rosa che abbiamo dobbiamo pensare di partita in partita e rendere la prossima partita sempre la più importante".

(Sky Sport)

A seguire il tecnico giallorosso ha commentato la sfida di domani anche al canale ufficiale del club: "Se non vinciamo, magari c'è una sorpresa in Ucraina e non sfrutti niente di positivo. Dobbiamo andare lì e cercare di vincere. Abbiamo perso le ultime due partite di campionato, se possiamo finire questo ciclo non subendo la terza sconfitta sarebbe meglio. I risultati sono la conseguenza di tanti problemi. Non è un periodo di risultati negativi e di problemi, direi che è un momento di problemi che portano risultati negativi. Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan non viaggiano con la squadra: il portiere ha giocate tutte le partite, ha bisogno di respirare e di dare l'opportunità a Fuzato di giocare; Smalling ha avuto un infortunio duro e ha giocato tre partite di fila in una settimana, Mkhitaryan gioca sempre e ha giocato a centrocampo nelle ultime partite. Dopo ci sono gli infortuni che tutti conosciamo di Pellegrini, El Shaarawy e Perez, con tutti gli altri andiamo lì per cercare di vincere e vediamo se succederà qualche sorpresa in Ucraina".

(Roma Tv+)