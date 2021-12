Conference League, CSKA SOFIA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Bove dal 1', in attacco Mayoral-Abraham (VIDEO)

LAROMA24.IT - Per la Roma si conclude in trasferta la fase a gironi di Conference League: i giallorossi affrontano alle 18.45 il CSKA Sofia, già eliminato, allo Stadio Vasil Levski con uno sguardo a Zorya-Bodø/Glimt, sperando in un passo falso dei norvegesi per qualificarsi da primi nel gruppo ed evitare, dunque, gli spareggi di febbraio.

José Mourinho, senza gli infortunati Pellegrini, El Shaarawy e Perez, concede anche un turno di riposo a Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling, rimasti a Roma. Davanti a Fuzato il tecnico opta ancora per la difesa a 3, a centrocampo spazio a Bove, mentre in attacco sceglie Borja Mayoral al fianco di Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA SOFIA: Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion, Muhar, Geferson; Yomov, Caicedo, Bai.

A disp.: Evtimov, Catakovic, Krastev, Donchev, Charles, Turitsov, Wildschut, Chorbadzhiyski.

All.: Mladenov.

ROMA: Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Bove, Viña; Mayoral, Abraham.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Ndiaye, Calafiori, Tripi, Diawara, Darboe, Villar, Zalewski, Shomurodov, Zaniolo, Voelkerling Persson.

All.: Mourinho.

Arbitro: Nicholas Walsh. Assistenti: Graeme Stewart - Calum Spence. IV uomo: Colin Steven.

PREPARTITA

17.45 - Sopralluogo dei giallorossi allo Stadio Vasil Levski, come mostra il club giallorosso condividendo due scatti di Abraham e Mayoral.

17.35 - Anche la Roma su Twitter comunica le scelte di Mourinho:

17.20 - Ufficiali le formazioni di CSKA Sofia e Roma, come fa sapere l'Uefa. Giallorossi in campo così: Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Bove, Viña; Mayoral, Abraham.

16.30 - La Roma su Twitter offre una panoramica dello Stadio Vasil Levski, in cui si scorge la neve sugli spalti: