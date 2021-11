VIDEO - Veretout: "Sono romanista, voglio rimanere e vincere"

Con José Mourinho in conferenza stampa è intervenuto anche Jordan Veretout alla vigilia di Roma-Zorya di Conference League. Il centrocampista giallorosso ha parlato anche del suo futuro: "Il primo obiettivo è fare grandi cose con la Roma e andare in Nazionale. Sono contento di andare in Nazionale, adesso voglio vincere qualcosa anche con la Roma e arrivare il più in alto possibile. Il mio procuratore e il direttore parlano, la società sa cosa devo fare, io sono romanista e voglio rimanere qua".