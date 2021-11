VIDEO - Trigoria, rifinitura Roma-Zorya: Mourinho chiede "qualità" e di "muovere la palla"

È andata in scena al mattino a Trigoria la seduta di rifinitura sotto gli occhi anche del General Manager Tiago Pinto alla vigilia di Roma-Zorya di Conference League. Presenti Matias Viña e Riccardo Calafiori, che ha alternato parte in gruppo e parte individuale, mentre Ibanez e Pellegrini hanno svolto lavoro individuale programmato.

Dopo il riscaldamento in campo, il gruppo è stato diviso in due squadre, compresi i portieri, per svolgere le esercitazioni agli ordini di Mourinho. Il tecnico portoghese chiedeva in particolar modo ai giallorossi "qualità" e "di continuare a muovere la palla".