VIDEO - Mourinho: "Zaniolo? Mi aspetto tutto dalla squadra"

"Non si mi aspetto niente in particolare dalla partita di Zaniolo, mi aspetto tutto dalla squadra", così José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Zorya di Conference League parlando di Nicolò Zaniolo.

"Come squadra abbiamo vinto bene contro il Genoa e domani come squadra dobbiamo giocare e fare di tutto per vincere. Non mi aspetto niente di diverso da lui rispetto a quello che mi aspetto da tutti gli altri. Dal modo in cui ha festeggiato col Genoa è come se avesse giocato 90 minuti come tutti. Mi aspetto un giocatore di squadra, ma non mi aspetto niente da Zaniolo dal punto di vista individuale", ha aggiunto.