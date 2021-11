VIDEO - Mourinho: "Contento di Abraham. Non è un problema, domani gioca"

"Contento di Abraham": è quanto dice José Mourinho alla vigilia di Roma-Zorya di Conference League. Il tecnico giallorosso ha analizzato il rendimento finora dell'attaccante inglese ex Chelsea: "Quando sei un attaccante di una squadra che crea tanto e che per filosofia e principio è offensiva, di solito hai possibilità di segnare di più. Ma lavora tanto per la squadra, aiuta tanto in questa costruzione. Non è un problema, in questo momento sono contento di lui. È un giocatore di squadra, anche difensivamente il modo di analizzare gli avversari, di chiudere gli spazi e pressare è più un giocatore di squadra e ha imparato ad avere un'altra dimensione in questo senso che magari non aveva prima".

"Ovviamente penso che presto o tardi arriveranno più gol e dopo avrà tutto: lavoro di squadra e situazione individuale di segnare di più - ha continuato -. Non sono preoccupato. Ha avuto un piccolo calo dopo un inizio che ha colpito tutti ed anche i tifosi. Ma è un calo normale anche dopo un infortunio con l'Inghilterra, ha fatto 2 o 3 partite con qualche limitazione. Gioca domani. Se può aiutare: giocano Zaniolo, Abraham e Rui Patricio, ne mancano 8".