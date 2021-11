Europa League, poker del Napoli in rimonta: 4-1 al Legia Varsavia

In contemporanea con la Conference League sono andate in scena alle 18.45 anche alcune gare valide per la 4a giornata della fase a gironi dell'Europa League. Tra le squadre impegnate c'è anche il Napoli di Luciano Spalletti che vince in trasferta in rimonta: all'iniziale vantaggio di Madatov risponde Zielinski su rigore, raddoppia Mertens, sempre dal dischetto, infine chiudono Lozano e Ounas.

I risultati finali delle partite delle 18.45:

Legia Varsavia-Napoli 1-4

Brondby-Glasgow Rangers 1-1

Lione-Sparta Braga 3-0

Monaco-PSV Eindhoven 0-0

Real Sociedad-SK Sturm Graz 1-1

Olympiakos-Eintracht Francoforte 1-2

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 1-1

Genk-West Ham 2-2