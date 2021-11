Conference League, lo Zorya vince nel finale: 2-0 al CSKA Sofia

Mentre la Roma scenderà sul campo dell'Olimpico alle 21.00 contro il Bodø/Glimt, le rivali del girone di Conference League, Zorya e CSKA Sofia, si sono affrontate alle 18.45: vince in casa lo Zorya grazie alle reti nel finale di Zahedi e Sayyad. Al momento il girone C vede in vetta il Bodø/Glimt a 7 punti, seguito dalla Roma a quota 6, a pari punti con lo Zorya, infine un punto per il CSKA Sofia.

I risultati finali delle gare delle 18.45:

Zorya-CSKA Sofia 2-0 (87' Zahedi, 95' Sayyad)

Maccabi Tel Aviv-HJK Helsinki 3-0

LASK-Alashkert 2-0

Gent-FK Partizan 1-1

Alkmaar-CFR Cluj 2-0

Randers-FK Jablonec 2-2

Lincoln Red Imps-Slovan Bratislava 1-4

Omonia Nicosia-Basilea 1-1