FOTO - Striscione dei tifosi giallorossi presenti a Bodo: "E' tornato il 100% degli abbonati, non ha più senso restare fuori"

Si fano sentire e vedere i circa 400 tifosi della Roma presenti a Bodo per sostenere i colori giallorossi in Conference League, anche con uno striscione sul ritorno allo Stadio. "Il 100% degli abbonati è tornato a sostenere i nostri colori, non ha più senso restare fuori", questo il messaggio apparso nel settore ospiti dello stadio Aspmyra.

