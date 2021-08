LR24 - A poco più di un paio d'ore dal fischio d'inizio di Roma-Raja Athletic Club, uno dei gruppi della Curva Sud, i Fedayn, annuncia la protesta contro la capienza ridotta negli stadi per combattere la diffusione del coronavirus. Chiarissimo lo striscione apparso in piazza Mancini, a poche centinaia di metri dallo Stadio Olimpico: "La capienza non può essere ridotta in una curva esaurita in abbonamento, ci rivedrete solo al 100%".