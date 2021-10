Conference League: lo Zorya torna alla vittoria in campionato, vince anche il CSKA

Ultima giornata di campionati in Europa prima della sosta riservata alle nazionali e tornano in campo anche le avversarie della Roma in Conference League. Lo Zorya Lugansk, reduce proprio dal ko con i giallorossi di giovedì scorso, si riscatta in campionato e batte 2-0 il Desna. Buletsa e Gromov firmano il successo che lancia lo Zorya al quarto posto della Premier League ucraina con 20 punti, a -5 dalla vetta occupata dalla Dinamo Kiev.

Domenica di sorrisi anche in casa CSKA Sofia: i bulgari vincono 2-1 il derby con lo Tsarsko Selo Sofia. In 10 uomini da inizio ripresa per l'espulsione di Geferson, il CSKA sblocca il match con Youga e si fa poi raggiungere nel finale, siglando poi il gol vittoria con Muhar in pieno recupero . Il CSKA sale così al secondo posto in campionato con 19 punti, a -2 dalla capolista Botev Plovdiv ma con 3 match da recuperare. Dalle 18 in campo anche il Bodo/Glimt, prossimo avversario in Conference della Roma, che sfida lo Stabaek per difendere il primato in classifica.