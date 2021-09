VIDEO - Mourinho: "Necessario far riposare qualcuno e dare opportunità di giocare a qualcun altro"

Cambi sì, seconda squadra no: in sintesi il pensiero di José Mourinho alla vigilia di Zorya-Roma di Conference League. "I cambi sono una cosa, una seconda squadra un'altra cosa diversa. Per noi non esiste il concetto di seconda squadra. Non cambierò tanti giocatori. Abbiamo la necessità di far riposare qualche giocatore e di dare opportunità a qualcun altro che non sta giocando tanto - ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa -. Ma scendiamo in campo con una squadra forte e l'obiettivo è vincere la partita".