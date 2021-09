Conferenza stampa, MOURINHO: "Zorya organizzato, non sarà facile. Serve concentrazione" (VIDEO)

Alla vigilia della gara contro lo Zorya, seconda giornata del girone di Conference League, la Roma è volata in Ucraina e il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, affiancato da Eldor Shomurodov, in ritardo rispetto all'orario delle 18.00 precedentemente annunciato.

L'intervento di Mourinho:

La trasferta, il tempo e il viaggio possono influire sulla partita?

"Ho giocato contro lo Zorya qualche anno fa a dicembre, puoi immaginare che le condizioni erano diverse. Queste sono condizioni buone per giocare, non ho ancora visto lo stadio e il terreno, ma si sta bene e la temperatura è perfetta per giocare".

Che squadra è lo Zorya?

"Abbiamo analizzato ciò che è possibile e visto che le partite di Europa League, poi di Conference League e anche quelle principali nel campionato in Ucraina. Magari domani cambieranno qualcosa, ma hanno sempre giocato con un modulo fisso, con un 4-4-2 organizzato, è una squadra che ci metterà in difficoltà. Ovviamente vogliamo vincere, è l'obiettivo. È una squadra che dal punto di vista dell'organizzazione può metterci in difficoltà".

Avete motivazioni in Conference League?

"Certo, se mi chiedi se preferisco vincere la Champions o la Conference League devo essere onesto e dico la Champions. Ma non stiamo giocando la Champions. Stiamo giocando la Conference e dobbiamo cercare di vincere. L'obiettivo adesso è vincere domani, qualificarci nel girone e se possiamo qualificarci da primi, vogliamo farlo. L'obiettivo è vincere domani".

Siete i favoriti?

"È un concetto difficile nel calcio. Ogni Paese, ogni squadra ha potenziale e lavoro. Non si può parlare di grandi differenze che fino a qualche anno si potevano trovare. Ho giocato in Ucraina con Inter, United, Chelsea e la Roma sarà la quarta squadra diversa con cui gioco qui. Non ricordo nessuna partita facile qui. Domani non sarà facile, la squadra è organizzata e gioca con un 4-4-2 posizionale, sa perfettamente cosa deve fare. Dobbiamo affrontare la partita con concentrazione, non ha niente di facile".

(continua)