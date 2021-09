Zorya-Roma: Veretout e Karsdorp saltano il match di Conference League

Domani alle ore 18:45 la Roma sfiderà lo Zorya Luhansk, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. I giallorossi partiranno nel primo pomeriggio verso l'Ucraina. Alla trasferta però, non prenderanno parte due pezzi da novanta della Roma, ovvero Karsdorp e Veretout. I due calciatori hanno lasciato Trigoria alle ore 13:00 e non sono saliti sul pullman con il resto della squadra, bensì hanno preso i loro mezzi per fare ritorno a casa. Mourinho quindi ha deciso di lasciarli a riposo, non facendoli partire con il resto del gruppo per la trasferta europea.

LR24