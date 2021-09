Conference League, ROMA-CSKA SOFIA: le formazioni UFFICIALI. Smalling dal 1', in mediana Villar-Diawara e davanti Shomurodov (FOTO)

DALLO STADIO OLIMPICO MDR - Inizia sfidando il CSKA Sofia allo stadio Olimpico il cammino della Roma nella fase a gironi di Conference League. José Mourinho, come annunciato alla vigilia, opera diversi cambi rispetto alla vittoria contro il Sassuolo: in difesa riposano Ibanez e Viña, lasciando spazio a Smalling, all'esordio stagionale, e Calafiori. In mediana tocca alla coppia Villar e Diawara, con Cristante e Veretout che si accomodano in panchina, mentre davanti Carles Perez ed El Shaarawy partono dal 1' con capitan Pellegrini, confermato titolare, a supporto di Shomurodov.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Cristante, Veretout, Zaniolo, Mayoral, Abraham, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan.

All.: Mourinho.

CSKA SOFIA: Busatto; Turitsov, Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov, Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev.

A disp.: Evtimov, Varela, Bai, Catakovic, Donchev, Ahmedov.

All.: Mladenov.

Arbitro: Nyberg. Assistenti: Beigi - Söderqvist. IV uomo: Wolf.

PREPARTITA

19.46 - Anche la Roma comunica la formazione ufficiale scelta da Mourinho:

19.45 - Il campo viene bagnato prima del riscaldamento delle squadre:

19.40 - Nessuna fila al momento al prefiltraggio, compreso quello dalla Curva Sud, per accedere allo stadio Olimpico:





Nel frattempo la Roma arriva allo stadio, come mostra il club con un video su Twitter:

19.35 - Ufficiali le formazioni di entrambe le squadre, come annuncia l'Uefa. Roma in campo così: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.