Conference League: pari in campionato per CSKA Sofia e Zorya

A 4 giorni dal match con la Roma, il CSKA Sofia delude in campionato. I prossimi avversari dei giallorossi hanno pareggiato ieri per 1-1 nel derby con lo Slavia Sofia. Partita sbloccata da Caicedo al 62', ma i bulgari non riescono a sfruttare la superiorità numerica (rosso a Ngueena dello Slavia, poi Carey ha sbagliato un calcio di rigore) e si fanno raggiungere nel finale. In classifica il CSKA resta a -5 dal Ludogorets primo in classifica. Entrambe hanno due partite da recuperare.

Pareggia anche lo Zorya Lugansk, altra squadra nel gruppo C di Conference. 1-1 strappato ieri sul campo del Rukh Lviv, rimontando lo svantaggio iniziale grazie alla rete dell'iraniano Sayyadmanesh. 11 punti in 7 partite di Prem'er Liha per l'undici ucraino. Oggi in campo il Bodo/Glimt, che cerca 3 punti in casa contro l'Odd per allungare il vantaggio in classifica sul Molde.