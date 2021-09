Conference League, il programma di Zorya-Roma: alle 14.30 la partenza per l'Ucraina. Shomurodov in conferenza con Mourinho

Al termine della seduta di rifinitura che la Roma svolge a Trigoria in mattinata, la truppa giallorossa partirà per l'Ucraina dove domani (18.45) sfiderà lo Zorya. Il volo è programmato alle 14.30, nel pomeriggio (alle 19 locali, le 18 italiane) Mourinho parlerà in conferenza stampa affiancato da Eldor Shomurodov. La Roma farà rientro nella capitale direttamente domani sera, al termine della sfida.

