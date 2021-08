Trabzonspor: scarico per chi ha giocato ieri, esercizi sulla resistenza e partitella per gli altri (FOTO)

Come la Roma, anche il Trabzonspor si è allenato questa mattina in vista del ritorno dei playoff di Conference League in programma giovedì alle 19.00 allo stadio Olimpico. Scarico per chi ha giocato ieri contro il Sivasspor, mentre il resto del gruppo ha iniziato la seduta con una fase di mobilitazione, per poi proseguire con esercizi sulla resistenza e, infine, con una partitella.

(trabzonspor.org.tr)

