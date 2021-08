LIVE - TRABZONSPOR-ROMA 0-1 (55' Pellegrini): segui in tempo reale. Il 7 insacca su cross di Mkhitaryan (FOTO E VIDEO)

LAROMA24.IT - Amichevoli e precampionato alle spalle, adesso si fa sul serio. La stagione della Roma è ai nastri di partenza e subito un impegno decisivo per Mourinho e i suoi. I giallorossi si giocano in Turchia la qualificazione alla neonata Conference League contro il Trabzonspor degli ex Peres e Gervinho.

IL TABELLINO

TRABZONSPOR: Cakır; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Köybaşı; Bakasetas, Özdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

A disp.: Kardeşler, Turkmen, Kaplan, Trondsen, Akpinar, Asan, Parmak, Yunus Malli, Ömur, Cornelius, Sarı, Koita.

All. Avci.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy.

All. Mourinho.

Arbitro: Jug (SLO). Assistenti: Vidali e Vukan. IV uomo: Kajtazovic.

Ammoniti: 13' Bruno Peres, 14' Vina, 50' Edgar Ié





LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

52' - Zaniolo strozza troppo il sinistro da posizione defilata, si riparte con la rimessa dal fondo del Trabzonspor.

45' - Al via la ripresa

Primo tempo

45' - Terminano senza recupero i primi 45 minuti

38' - Grande occasione per Karsdorp, che, sulla destra, si ritrova tra i piedi un cross profondo di Shomurodov. L'olandese controlla e calcia forte in porta mirando il primo palo: pallone che esce di poco

32' - Conclusione potentissima di Hamsik dai pressi del vertice destro dell'area di rigore giallorossa: blocca Rui Patricio

25 '- Gol annullato a Mkhitaryan: l'armeno raccoglie in area un cross di Karsdorp e calcia forte in porta trovando la rete. L'abitro però ferma tutto per un tocco di mano del numero 77

22' - Conclusione centrale di Nwakaeme dalla lunga distanza, pallone tra le braccia di Rui Patricio.

18' - Destro di Pellegrini ribattutto verso il limite dell'area, si fionda sul pallone Veretotut che però con il mancino manda altissimo

16' - Tiro-cross di Nwakaeme dopo aver superato Karsdorp, blocca Rui Patricio.

14' - Ammonito Vina per simulazione

13' - Grande recupero di Shomurodov sulla fascia destra, che imbocca subito di prima Mkhitaryan dall'altra parte. L'armeno, con tanto campo davanti, viene steso da Bruno Peres

11' - Pericolosi i turchi con Hamsk che tutto solo sulla sinistra, servito da un bel pallone di Peres, arriva sul fondo e crossa, col pallone che sfila dall'altra parte

5' - Primi cinque minuti di studio tra le due squadre

1' - Match al via





PREPARTITA

18.45 - Squadre in campo per il riscaldamento.

18.18 - Ufficiale anche l'undici del Trabzonspor

Cakir; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

18.10 - Questa la formazione UFFICIALE della Roma:

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.