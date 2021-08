Il Chelsea di Tuchel si prepara a scendere in campo questa sera contro il Villarreal nella finale di Supercoppa Uefa. Tra i giocatori che saranno seguiti c'è anche Tammy Abraham, attaccante in ottica Roma che lo ha individuato come alternativa a Edin Dzeko. Il centravanti dei Blues partirà dalla panchina.

Formazioni ufficiali di Chelsea e Villarreal ? Segui la finale di Supercoppa LIVE ➡️ https://t.co/b4ys9z38H1#SuperCup pic.twitter.com/DR7ZpaWGzL — La UEFA (@UEFAcom_it) August 11, 2021