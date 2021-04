VIDEO - Roma-Ajax, tifosi a Trigoria per caricare la squadra: cori e fumogeni all'uscita del pullman

Non saranno presenti sugli spalti dell'Olimpico per via delle restrizioni legate alla pandemia, ma i tifosi giallorossi hanno fatto sentire il loro sostegno alla squadra al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. All'esterno del centro sportivo, all'uscita del pullman diretto allo stadio, con cori e fumogeni i tifosi hanno caricato la Roma. Alle 21.00 c'è la sfida con l'Ajax, ritorno dei quarti di finale che vale l'accesso alle semifinali di Europa League.