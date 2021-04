Europa League, ROMA-AJAX: le probabili formazioni. Mkhitaryan torna dal 1', Dzeko guida l'attacco

LAROMA24.IT - L'ostacolo Ajax tra la Roma e il sogno delle semifinali di Europa League. Sette giorni dopo è di nuovo Roma-Ajax, quarti di finali della competizione: all'Olimpico, alle 21.00, si riparte dal 2-1 per i giallorossi nella gara d'andata. Per "la partita più importante della stagione", senza Smalling e Spinazzola tra gli altri, Fonseca si affida in difesa al terzetto composto da Mancini, Cristante ed Ibanez a protezione di Pau Lopez. Karsdorp e Calafiori sulle corsie, mentre in mediana il portoghese sceglie Diawara al fianco di Veretout. Torna titolare Mkhitaryan sulla trequarti con Pellegrini a supporto di Edin Dzeko.

Novità in casa Ajax: ten Hag ritrova Stekelenburg in porta, assente nell'andata per infortunio, e schiera Brobbey in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Morichelli, Santon, Villar, Darboe, Ciervo, Borja Mayoral, Pedro, Carles Perez.

All.: Fonseca.

AJAX: Stekelenburg; J. Timber, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch; Neres, Kudus, Tadic; Brobbey.

A disp.: Scherpen, Kotarski, Klaiber, Schuurs, Kasanwirjo, Q. Timber, Ekkelenkamp, Antony, Traoré, Idrissi.

All.: ten Hag.

Arbitro: Taylor (ENG). Assistenti: Beswick-Nunn. IV uomo: Coote. VAR: Attwell. AVAR: Tierney.