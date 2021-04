Ajax: rifinitura all'Olimpico alla vigilia del match con la Roma. Ten Hag riunisce i suoi a centrocampo per le ultime indicazioni (FOTO e VIDEO)

Poco più di 24 ore al ritorno della sfida tra Roma e Ajax, che vale il ticket per la semifinale di Europa League. Gli olandesi, dopo la conferenza stampa congiunta di ten Hag e Stekelenburg, sono scesi sul prato dell'Olimpico per l'allenamento di rifinitura, come testimoniato dalle immagini pubblicate sul profilo Twitter dei lancieri. Gli scatti colgono anche una prima fase della sessione in cui l'allenatore riunisce i suoi calciatori al centro del campo, per impartire le proprie indicazioni in vista della partita di domani.