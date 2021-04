Trigoria: a breve la conferenza stampa di Fonseca e Karsdorp

In scena domani sera all'Olimpico il secondo atto dei quarti di finale di Europa League: dopo la vittoria nella gara d'andata, la Roma riceve in casa l'Ajax. Dopo la seduta di rifinitura, l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca, come di consueto alla vigilia di un match, parlerà in conferenza stampa. Al suo fianco al "Fulvio Bernardini" di Trigoria ci sarà Rick Karsdorp.