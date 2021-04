Psg: Verratti e Florenzi guariti dal Covid-19, tornano a disposizione di Pochettino

Alessandro Florenzi e Marco Verratti, due dei giocatori che avevano contratto il Covid-19 nel ritiro dell'Italia nel corso della sosta per le Nazionali, tornano a disposizione di Mauricio Pochettino. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico argentino alla vigilia di Psg-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Verratti e Florenzi titolari? Non abbiamo ancora deciso la squadra. Ma per Marco sarà difficile partire titolare, per Alessandro vedremo domani".